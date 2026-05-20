Дана Уайт: «США – страна иммигрантов. Все приехали откуда-то, все будут представлены на турнире в Белом доме. Я старался включить китайского бойца, но не вышло»

Дана Уайт рассказал, почему не захотел делать турнира UFC «США против мира».

«Все думали, что я соберу кард в Белом доме в стиле «США против всего мира», а мы сделали прямо противоположное.

Америка – страна иммигрантов. Все они приехали откуда-то, все они будут представлены. Я очень старался включить в турнир китайского бойца, но не получилось», – сказал Уайт.

Турнир UFC Freedom 250 на территории Белого дома состоится 14 июня.

