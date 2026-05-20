Умер чемпион Европы по боксу Петр Галкин. Ему было 68 лет

Чемпион Европы по боксу россиянин Петр Галкин скончался на 68-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Галкин родился в 1958 году в Копейске. В 1980 году он стал чемпионом СССР, а в 1983-м – победителем чемпионата Европы в весовой категории до 67 кг.