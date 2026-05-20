Карлос Пратес: «Думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию»
Пратес заявил о желании провести поединок с Топурией.
Карлос Пратес хочет провести бой с Илией Топурией.
«Думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию, если он захочет подняться в 77 кг. Да, это супербой, денежный бой», – сказал Пратес.
Напомним, Пратес нокаутировал Маддалену на UFC Fight Night 275. Поясом полусреднего дивизиона владеет Ислам Махачев.
Пратес поднялся на второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?6523 голоса
Конечно
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии