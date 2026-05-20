Бой Раузи и Карано посмотрели 17 млн зрителей по всему миру

Netflix назвал, сколько человек смотрели бой Раузи и Карано.

Netflix опубликовал информацию о количестве зрителей на главном бое турнира MVP между Рондой Раузи и Джиной Карано .

Главный бой посмотрели 17 млн зрителей по всему миру. В среднем 12,4 млн зрителей посмотрели все три главных боя вечера.

