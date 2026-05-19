Умар Кремлев хочет организовать боксерский поединок Джона Джонса в России

IBA готова провести боксерский поединок Джон Джонса в России.

Президент IBA Умар Кремлев хочет организовать боксерский поединок Джона Джонса под эгидой организации.

«Если речь идет о возможном переходе Джона Джонса в бокс, нам такие истории интересны. Джонс в ринге против Даниэля Кормье или против Фрэнсис Нганну , но уже по боксерским правилам – это те бои, о которых говорят. Их ждут во всем мире. 27 июня Джон прилетает в Россию на турнир IBA Bare Knuckle, и, конечно, мы пообщаемся с ним лично. Важно понять, насколько серьезны его планы попробовать себя в боксе.

Если этот интерес окажется реальным, IBA сделает большое событие с его участием в России», – сказал Кремлев.

Вчера Джонс заявил о желании выйти из контракта UFC ради бокса.

