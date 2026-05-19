Дана Уайт: «Я добился доверия фанатов – они знают, что мы выложимся на полную. Часто бывает так, что билеты раскупают еще до анонса поединков»

Президент UFC Дана Уайт объяснил, какое преимущество у его промоушена перед боксом.

«Фанаты UFC знают, что если главный бой сорвется, то я заменю его чем-то таким же хорошим, а иногда и лучше. Часто бывает так, что билеты раскупают еще до анонса поединков. Я добился доверия фанатов – они знают, что мы выложимся на полную.

Раньше боксерские вечера проводились в Атлантик-Сити и Лас-Вегасе, потому что там все деньги. Мы проводим турниры повсюду, UFC был в каждом крупном городе мира», – сказал Уайт.

