Познер – о главном качестве для спортсмена: «Если одно, то жажда победы. Мохаммед Али – эталон»

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает Мохаммеда Али образцовым спортсменом в плане жажды победы.

– Каким качеством должен обязательно обладать спортсмен?

– Одним?! Если одним, то жаждой победы.

– Кто для вас эталон в этом?

– Мохаммед Али, – сказал Познер в интервью Спортсу’’.

Али – олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Ряд изданий считают его лучшим спортсменов ХХ века.

