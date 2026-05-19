Тайсон Фьюри: «Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим событием»
Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил о желании провести бой летом.
Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил о желании провести бой летом.
«Планирую провести три поединка в этом году. Один был в апреле, далее – август. Третий – в октябре или ноябре.
Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим поединком. Дело лишь во мне», – сказал Фьюри.
Ранее Фьюри заявил, что подписал контракт на поединок с Энтони Джошуа. Бой пройдет в конце 2026-го.
16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж. На церемонию она пришла в кроксах
Усик назвал топ-5 боксеров P4P: Кроуфорд, Канело, Джошуа, Стивенсон, Фьюри
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?6514 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FurociTV
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии