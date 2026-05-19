  • Тайсон Фьюри: «Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим событием»
Тайсон Фьюри: «Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим событием»

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил о желании провести бой летом.

«Планирую провести три поединка в этом году. Один был в апреле, далее – август. Третий – в октябре или ноябре.

Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим поединком. Дело лишь во мне», – сказал Фьюри.

Ранее Фьюри заявил, что подписал контракт на поединок с Энтони Джошуа. Бой пройдет в конце 2026-го.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FurociTV
если чо, я готов в августе. как раз в отпуск собираюсь
Кабайела дайте ему, чтоб сразу на пенсию
Смотри, чтобы "не имеющий значения" не навалял тебе.
