Тайсон Фьюри: «Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим событием»

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил о желании провести бой летом.

«Планирую провести три поединка в этом году. Один был в апреле, далее – август. Третий – в октябре или ноябре.

Мне нужен бой в августе. Не имеет значения, кто будет соперником, хоть Майк Тайсон – важно хорошенько размяться перед большим поединком. Дело лишь во мне», – сказал Фьюри.

Ранее Фьюри заявил, что подписал контракт на поединок с Энтони Джошуа . Бой пройдет в конце 2026-го.

