Международная федерация тайского бокса допустила россиян до турниров с флагом и гимном

Международная федерация тайского бокса допустила россиян до турниров с флагом.

Российские спортсмены допущены до международных соревнований по тайскому боксу с флагом и гимном РФ.

Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов. Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке. Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену.

Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. В команду вошли сильнейшие спортсмены страны, включая многократных чемпионов мира Константина Шахтарина, Асхаба Ахмедова и Овсепа Асланяна. Желаю нашей команде успешной подготовки и ярких побед!» – написал Дегтярев в телеграм-канале.