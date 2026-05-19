Международная федерация тайского бокса допустила россиян до турниров с флагом и гимном

Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов. Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке. Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену.

Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. В команду вошли сильнейшие спортсмены страны, включая многократных чемпионов мира Константина Шахтарина, Асхаба Ахмедова и Овсепа Асланяна. Желаю нашей команде успешной подготовки и ярких побед!» – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Чуть почуть, но движуха идёт. Почему сейчас ток интересно? А так то рад. И у кого-то пуканы взорвутся. 😊
