  • Пауло Коста: «У меня есть три варианта. Больше всего мне нравится этот – уйти из UFC ради боя с Перри на Netflix»
0

Пауло Коста думает об уходе из UFC.

Боец UFC Пауло Коста назвал бой, ради которого может покинуть промоушен.

«В UFC у меня прямо сейчас есть три варианта:

1) Бой за пояс среднего веса – реванш с Шоном Стриклендом;

2) Поединок в тяжелом весе – Джош Хокит;

3) Попросить UFC освободить меня от контракта и подраться с Майком Перри на Netflix.

Больше всего мне нравится последний вариант», – написал в соцсетях Коста.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пауло Косты
Дана посыпался
Перри в 2 раза меньше ))
