Пауло Коста: «У меня есть три варианта. Больше всего мне нравится этот – уйти из UFC ради боя с Перри на Netflix»
Пауло Коста думает об уходе из UFC.
Боец UFC Пауло Коста назвал бой, ради которого может покинуть промоушен.
«В UFC у меня прямо сейчас есть три варианта:
1) Бой за пояс среднего веса – реванш с Шоном Стриклендом;
2) Поединок в тяжелом весе – Джош Хокит;
3) Попросить UFC освободить меня от контракта и подраться с Майком Перри на Netflix.
Больше всего мне нравится последний вариант», – написал в соцсетях Коста.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пауло Косты
