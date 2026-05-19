Пауло Коста: «У меня есть три варианта. Больше всего мне нравится этот – уйти из UFC ради боя с Перри на Netflix»

Пауло Коста думает об уходе из UFC.

Боец UFC Пауло Коста назвал бой, ради которого может покинуть промоушен.

«В UFC у меня прямо сейчас есть три варианта:

1) Бой за пояс среднего веса – реванш с Шоном Стриклендом ;

2) Поединок в тяжелом весе – Джош Хокит ;

3) Попросить UFC освободить меня от контракта и подраться с Майком Перри на Netflix.

Больше всего мне нравится последний вариант», – написал в соцсетях Коста.

