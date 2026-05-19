Колби Ковингтон удален из ростера бойцов UFC. Он провел в промоушене 12 лет

38-летний американский боец Колби Ковингтон покинул UFC.

Ковингтон провел в UFC 12 лет. На его счету 12 побед и шесть поражений.

В 2018-м Колби стал временным чемпионом полусреднего веса, победив Рафаэля дос Аньоса. Постоянный пояс Ковингтон так и не взял, трижды уступив в титульных боях – дважды Камару Усману (нокаутом в 2019-м и решением в 2021-м) и Леону Эдвардсу (решением в 2023-м).

Последний бой Ковингтона состоялся в декабре 2024-го – Колби досрочно проиграл Хоакину Бакли.