Колби Ковингтон удален из ростера бойцов UFC. Он провел в промоушене 12 лет
38-летний американский боец Колби Ковингтон покинул UFC.
Ковингтон провел в UFC 12 лет. На его счету 12 побед и шесть поражений.
В 2018-м Колби стал временным чемпионом полусреднего веса, победив Рафаэля дос Аньоса. Постоянный пояс Ковингтон так и не взял, трижды уступив в титульных боях – дважды Камару Усману (нокаутом в 2019-м и решением в 2021-м) и Леону Эдвардсу (решением в 2023-м).
Последний бой Ковингтона состоялся в декабре 2024-го – Колби досрочно проиграл Хоакину Бакли.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
