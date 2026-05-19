Порье готов вернуться в UFC ради боя с Диазом: «Полусредний вес. Вернусь в пул допинг-тестирования. Окончательно прибью Нейта»
Дастин Порье готов вернуться в UFC ради поединка с Нейтом Диазом.
«Мое приглашение все еще в силе. Полусредний вес. Я вернусь в пул допинг-тестирования UFC. Окончательно прибью Нейта Диаза», – сказал Порье.
Поединок Диаза и Порье планировался в начале 2022-го, но не состоялся по неназванным причинам.
В июле 2025-го Порье объявил о завершении спортивной карьеры.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
