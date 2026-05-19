Порье готов вернуться в UFC ради боя с Диазом: «Полусредний вес. Вернусь в пул допинг-тестирования. Окончательно прибью Нейта»

Дастин Порье готов вернуться в UFC ради поединка с Нейтом Диазом .

«Мое приглашение все еще в силе. Полусредний вес. Я вернусь в пул допинг-тестирования UFC. Окончательно прибью Нейта Диаза», – сказал Порье.

Поединок Диаза и Порье планировался в начале 2022-го, но не состоялся по неназванным причинам.

В июле 2025-го Порье объявил о завершении спортивной карьеры.

