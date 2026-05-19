Вайдман – о шансах Конора в бою с Холлоуэем: «Единственный вариант – нокаутировать Макса. Желательно сделать это в первом или втором раунде»

Вайдман считает, что Конору нужно стараться нокаутировать Холлоуэя.

Экс-чемпион UFC Крис Вайдман считает, что Конору Макгрегору не стоит рассчитывать на победу решением в поединке с Максом Холлоуэем .

«Единственный шанс Конора – нокаутировать Макса. И желательно сделать это в первом или втором раунде», – сказал Вайдман.

Напомним, Макгрегор и Холлоуэй подерутся в главном событии UFC 329. Бой пройдет 11 июля в Лас-Вегасе.

