Райан Гарсия: «12 сентября я проведу защиту пояса WBC в Лас-Вегасе против Конора Бенна»

Райан Гарсия анонсировал титульный поединок против Конора Бенна.

«12 сентября я проведу защиту пояса WBC в Лас-Вегасе против Конора Бенна .

Он много болтает. Это личное. Я действительно собираюсь сделать больно этому парню», – сказал Гарсия.

Отметим, что в апреле Бенн подписал контракт с промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing.

