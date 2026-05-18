Конор – о поражении Диаза Перри: «Теперь я понимаю, почему Нейт не согласился на бой. Жди, когда я тебя достану, длинноногое ничтожество»

Конор отреагировал на поражение Диаза в бою с Перри.

Конор Макгрегор отреагировал на поражение Нейта Диаза в поединке с Майком Перри .

«Теперь я понимаю, почему Нейт Диаз не согласился на бой, ха-ха.

В любом случае, жди, когда я тебя достану, ты, длинноногое ничтожество», – написал в соцсетях Конор.

Ранее UFC объявили о поединке Макгрегора и Макса Холлоуэя 11 июля на UFC 329.

Нейт Диаз проиграл Майку Перри техническим нокаутом на турнире MVP MMA. Врач остановил бой после второго раунда.

