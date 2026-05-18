  • Конор – о поражении Диаза Перри: «Теперь я понимаю, почему Нейт не согласился на бой. Жди, когда я тебя достану, длинноногое ничтожество»
Конор Макгрегор отреагировал на поражение Нейта Диаза в поединке с Майком Перри.

«Теперь я понимаю, почему Нейт Диаз не согласился на бой, ха-ха. 

В любом случае, жди, когда я тебя достану, ты, длинноногое ничтожество», – написал в соцсетях Конор.

Ранее UFC объявили о поединке Макгрегора и Макса Холлоуэя 11 июля на UFC 329.

Нейт Диаз проиграл Майку Перри техническим нокаутом на турнире MVP MMA. Врач остановил бой после второго раунда.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
37-летний боец по сути в отставке с чего-то вдруг решил надменно попинать и назвать ничтожеством бойца которому уже вообще за 40 лет и который так то побеждал его. Тогда может уже пора и батон крошить на тех кому за 50?)
Да это ж Конор. Он, уже послезавтра, в себя поверит и начнет писать Махачеву.
И вот за этим фанаты ММА скучали? За этим "гениальным" треш-током? Да это же срамота...
Конор понимает, что Диаз самый кошерный для него соперник. Нейт даже лет шесть назад ударить нормально не мог - только отвешивал стоктонские лещи, сейчас то и подавно. В бою с ним Конору главное самому не упасть обессилив ибо функционалка у Диаза была неплохой. А Макс соперник другого уровня. Несмотря на проигрыши он все еще действующий боец.
Думается что этот бой не за горами. Отлететь от Холлоуэя и можно в MVP за головой Диаза отправляться, при этом главное не потерять свою.
