Конор – о поражении Диаза Перри: «Теперь я понимаю, почему Нейт не согласился на бой. Жди, когда я тебя достану, длинноногое ничтожество»
Конор Макгрегор отреагировал на поражение Нейта Диаза в поединке с Майком Перри.
«Теперь я понимаю, почему Нейт Диаз не согласился на бой, ха-ха.
В любом случае, жди, когда я тебя достану, ты, длинноногое ничтожество», – написал в соцсетях Конор.
Ранее UFC объявили о поединке Макгрегора и Макса Холлоуэя 11 июля на UFC 329.
Нейт Диаз проиграл Майку Перри техническим нокаутом на турнире MVP MMA. Врач остановил бой после второго раунда.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
