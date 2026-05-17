Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России: «Сезон был непростым, но команда показала железный характер и вернула титул в Санкт-Петербург»

Бивол поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Поздравляю игроков, тренеров, руководство и, конечно же, болельщиков футбольного клуба «Зенит» с чемпионством! Сезон был непростым, но команда показала железных характер и вернула титул в Санкт-Петербург. Искренне рад за любимую команду на Неве! Вперед, «Зенит»! Вперед за Питер!» – сказал Бивол.

Команда под руководством Сергея Семака победила «Ростов» (1:0) в последнем туре Мир РПЛ и стала обладателем трофея.

