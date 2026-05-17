Немков – об анонсе боя Макгрегора: «Будет интересно. Он продвинул ММА на нынешний уровень»

Немков прокомментировал анонс поединка Макгрегора.

«Будет интересно. Макгрегор – серьезная личность в единоборствах. Он продвинул ММА на нынешний уровень. То, что сейчас говорят о единоборствах и смотрят их, – во многом его заслуга. Поэтому этот бой в любом случае привлечет внимание многих фанатов ММА», – сказал Немков.

Напомним, Конор подерется с Максом Холлоуэем на UFC 329 11 июля.

