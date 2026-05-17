Сегодня день рождения Шугар Рэя Леонарда

17 мая исполнилось 70 лет Шугар Рэю Леонарду.

Американец – чемпион олимпийских игр 1976-го и бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (полусредней, первой средней, средней, второй средней и полутяжелой).

Журнал The Ring дважды признал Леонарда лучшим боксером года – в 1979-м и 1981-м.

В 1997-м Рэя включили в Международный зал боксерской славы.

На счету Леонарда 37 побед (25 нокаутом), одна ничья и три поражения в профессиональной карьере.

Легенда, эпохи жесткой конкуренции
Побил Дюрана, побил Хаглера, побил Хирнса. Сильнейший из великой четвёрки. Настоящая легенда.
Он и сейчас в шикарной форме. По крайней мере пару лет назад бодро работал по мешку.
Он самый первый Шугар?
нет, первый был Рэй Робинсон - величайший боксер за всю историю по мнению многих профильных изданий.
