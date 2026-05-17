Сегодня день рождения Шугар Рэя Леонарда
17 мая исполнилось 70 лет Шугар Рэю Леонарду.
Американец – чемпион олимпийских игр 1976-го и бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (полусредней, первой средней, средней, второй средней и полутяжелой).
Журнал The Ring дважды признал Леонарда лучшим боксером года – в 1979-м и 1981-м.
В 1997-м Рэя включили в Международный зал боксерской славы.
На счету Леонарда 37 побед (25 нокаутом), одна ничья и три поражения в профессиональной карьере.
Один из самых быстрых нокаутов в истории: за 3 секунды – первым же ударом!
На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
Конечно
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Он и сейчас в шикарной форме. По крайней мере пару лет назад бодро работал по мешку.