Сегодня день рождения Шугар Рэя Леонарда

17 мая исполнилось 70 лет Шугар Рэю Леонарду .

Американец – чемпион олимпийских игр 1976-го и бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (полусредней, первой средней, средней, второй средней и полутяжелой).

Журнал The Ring дважды признал Леонарда лучшим боксером года – в 1979-м и 1981-м.

В 1997-м Рэя включили в Международный зал боксерской славы.

На счету Леонарда 37 побед (25 нокаутом), одна ничья и три поражения в профессиональной карьере.

