Кард UFC 329: Макгрегор – Холлоуэй, Пимблетт – Сен-Дени, Уиттакер – Крылов, Сэндхаген – Баутиста
Крылов подерется с Уиттакером.
Стал известен кард участников UFC 329.
Главным событием станет бой между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем в полусреднем весе.
В главном карде анонсировали следующие бои: в легком весе Бенуа Сен-Дени подерется с Пэдди Пимблеттом, в легчайшем весе пройдет второй бой Кори Сэндхагена и Марио Баутисты.
Роберт Уиттакер дебютирует в полутяжелом весе боем с Никитой Крыловым.
Брэндон Ройвал подерется с Лонэ Каваной, а Гейбл Стивсон дебютирует поединком против Элишы Эллисона.
Конор вернулся – мы не шутим! Летом проведет второй бой с Холлоуэем
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?
Конечно
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
