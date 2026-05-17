Кард UFC 329: Макгрегор – Холлоуэй, Пимблетт – Сен-Дени, Уиттакер – Крылов, Сэндхаген – Баутиста

Крылов подерется с Уиттакером.

Стал известен кард участников UFC 329.

Главным событием станет бой между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем в полусреднем весе.

В главном карде анонсировали следующие бои: в легком весе Бенуа Сен-Дени подерется с Пэдди Пимблеттом , в легчайшем весе пройдет второй бой Кори Сэндхагена и Марио Баутисты.

Роберт Уиттакер дебютирует в полутяжелом весе боем с Никитой Крыловым.

Брэндон Ройвал подерется с Лонэ Каваной, а Гейбл Стивсон дебютирует поединком против Элишы Эллисона.

Конор вернулся – мы не шутим! Летом проведет второй бой с Холлоуэем