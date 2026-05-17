  Кард UFC 329: Макгрегор – Холлоуэй, Пимблетт – Сен-Дени, Уиттакер – Крылов, Сэндхаген – Баутиста
Кард UFC 329: Макгрегор – Холлоуэй, Пимблетт – Сен-Дени, Уиттакер – Крылов, Сэндхаген – Баутиста

Крылов подерется с Уиттакером.

Стал известен кард участников UFC 329.

Главным событием станет бой между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем в полусреднем весе.

В главном карде анонсировали следующие бои: в легком весе Бенуа Сен-Дени подерется с Пэдди Пимблеттом, в легчайшем весе пройдет второй бой Кори Сэндхагена и Марио Баутисты.

Роберт Уиттакер дебютирует в полутяжелом весе боем с Никитой Крыловым.

Брэндон Ройвал подерется с Лонэ Каваной, а Гейбл Стивсон дебютирует поединком против Элишы Эллисона.

Конор вернулся – мы не шутим! Летом проведет второй бой с Холлоуэем

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
ЭлишЫ? Руслан Морозов прогулял 1-й класс?
ОтветОлег Грачёв
Звался он Элишей, а может быть Элайшей, но против проспекта Джона Джонса он не устоял,...)
Очень хороший кард, а самое главное - очень любопытный. Во многие боях, если не интрига, то как минимум вопросы.

Как Конор будет выглядеть спустя несколько лет простоя?
Как покажет себя Роб в полутяжах?
Как пройдет дебют Стивсона?
Справится ли Пимблетт с Сен-Дени или сказка закончится?
Вывезет ли Кавана Ройвала, оправдав авансы?)
ОтветАлександр Степанов
Ты нейросеть?)
ОтветАлександр Степанов
БСД вырубит британского пончика
Неплохой кард, в целом.
