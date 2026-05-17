  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Конор обратился к Холлоуэю после анонса боя на UFC 329: «Я снова сделаю из тебя посмешище, детка»
0

Конор обратился к Холлоуэю после анонса боя на UFC 329: «Я снова сделаю из тебя посмешище, детка»

Конор Макгрегор обратился к Максу Холлоуэю перед их боем на UFC 329.

«Я снова сделаю из тебя посмешище, детка. Заставлю уважать мое чертово имя», – написал Конор в соцсетях.

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй подерутся в полусреднем весе на UFC 329 11 июля. В 2013-м Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Конор вернулся – мы не шутим! Летом проведет второй бой с Холлоуэем 

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
logoМакс Холлоуэй
logoUFC 329
logoMMA
logoКонор Макгрегор

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
После такого простоя сразу под танк? Ну не знаю, Макс сейчас на 3 головы выше как боец
ОтветTema Owner
После такого простоя сразу под танк? Ну не знаю, Макс сейчас на 3 головы выше как боец
+ Макс вообще вес гонять не будет. Интересно будет посмотреть на него в 100% кондициях
Снова!?? Макгрегора отлупили все, кому не лень в последних боях. "Снова" станет посмешищем.
ОтветДавид Ригерт лучший
Снова!?? Макгрегора отлупили все, кому не лень в последних боях. "Снова" станет посмешищем.
Все кому не Лень? Ну как , например ?
ОтветДавид Ригерт лучший
Снова!?? Макгрегора отлупили все, кому не лень в последних боях. "Снова" станет посмешищем.
Все кому не лень - это Хабиб и Порье? Вот уж действительно все😁
Не верится что этот бой вообще состоится. Но если бы состоялся, ну блин, Холлоуэй наваляет Маку, без шансов для второго. Мак просто бабки сделает на бое.
Шансов примерно 9,99 % и то если это будет полусредний вес, ну и все же шанс панчера, а так сейчас это выглядит как просто похайпится для Юфс, на фоне просадки
Так себе наброс от чувака пробухавшего последние несколько лет. Хотя школярам возможно понравится. В данном случае главное чтобы Конор дошел до клетки. В интернете то он активно "бился" все эти годы ... правда часто потом удалял посты.
Макс его упакует за три раунда
Беспартерного возрастного полулегковеса затащил в полусредний. Только есть подозрение, что и это не поможет.
И снова полилась жидкая коричневая масса от чикена...
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нейт Диаз: «Я знаю, что в UFC хотят третий бой с Конором. Пусть возвращается, а потом поговорим»
13 мая, 08:50
Холлоуэй – о бое с Конором: «Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой»
7 мая, 18:19
Чимаев ответил Макгрегору: «Он потерял пояс 10 лет назад. Этому парню стоит завязать с наркотиками»
7 мая, 09:37
Рекомендуем
Главные новости
Соннен – о Нганну и Джонсе: «Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Они могут подраться прямо сейчас, просто не хотят»
46 минут назад
Ломаченко может провести бой во втором полулегком весе c Наваррете за два титула
сегодня, 13:47
Брайс Митчелл: «Я кормлю куриц яичницей и едой из UFC. Надеюсь, Дана не рассердится, курочкам тоже нужно что-то есть»
сегодня, 12:19
Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»
сегодня, 11:37
Алекс Перейра повторил фото Майка Тайсона в Ferrari
сегодня, 11:18Фото
Дрикус дю Плесси: «Скоро будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пора возвращаться»
сегодня, 09:37
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 09:30
Дана Уайт: «США – страна иммигрантов. Все приехали откуда-то, все будут представлены на турнире в Белом доме. Я старался включить китайского бойца, но не вышло»
сегодня, 09:23
Умер чемпион Европы по боксу Петр Галкин. Ему было 68 лет
сегодня, 09:06
Карлос Пратес: «Думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию»
сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем