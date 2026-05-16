В Грозном экс-боец АСА облил соседку кофе и нанес ей несколько ударов. Конфликт начался из-за камеры в подъезде

Бывший боец АСА в ходе конфликта облил соседку кофе и нанес ей несколько ударов.

Российский боец ММА Джихад Юнусов в Грозном устроил конфликт с соседями из-за камеры в подъезде.

Видео стычки появилось в соцсетях вчера. По информации новостных каналов, Юнусов возмутился появлением камеры видеонаблюдения в подъезде. Сообщается, что соседи установили ее из-за прошлых стычек с бойцом. В ходе конфликта он облил женщину кофе, кинул в нее стаканчиком и нанес несколько ударов.

Юнусов не выступает на профессиональных турнирах с августа 2024-го. Последний поединок завершился поражением решением против Хафиза Сакибекова на турнире АСА 178.

Скандал в Чечне: боец MMA ударил пожилую соседку – из-за камеры в подъезде