  • В Грозном экс-боец АСА облил соседку кофе и нанес ей несколько ударов. Конфликт начался из-за камеры в подъезде
Российский боец ММА Джихад Юнусов в Грозном устроил конфликт с соседями из-за камеры в подъезде.

Видео стычки появилось в соцсетях вчера. По информации новостных каналов, Юнусов возмутился появлением камеры видеонаблюдения в подъезде. Сообщается, что соседи установили ее из-за прошлых стычек с бойцом. В ходе конфликта он облил женщину кофе, кинул в нее стаканчиком и нанес несколько ударов.

Юнусов не выступает на профессиональных турнирах с августа 2024-го. Последний поединок завершился поражением решением против Хафиза Сакибекова на турнире АСА 178.

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Readovka
гений ударил женщину из-за камеры на эту же камеру. вершина эволюции
Ты хочешь, чтобы он ещё и думал? Явно переоцениваешь уровень. Не надо требовать невозможного.
Получается и этот бой проиграл решением судей
Выходит, не зря поставили камеру. В этом поединке его ожидает поражение судейским решением
Это у него древнейшиая традиция уважения к старшим, так понимаю 🫠
И к женщинам)
Знаменитое уважение к старшим на Кавказе
Комментарий удален модератором
Типичный Ушат Помоев
Вот так по-настоящему выглядят традиции уважение к старикам. Причем тут уже не придумаешь дешевую отмазку, что на самом деле это старая русская нацистка ущемила национальную или религиозную принадлежность этого бабуина.

И заметьте: второй, который оттаскивает агрессивного бабуина, на защиту старухи встать не спешит и своего за этот беспредел поставить на место даже не пытается.
Так они двоём во взводе, один светит, а второй урон наносит.
Потом удивляются почему к ним так относятся .
Вообще невменяемый что ли ?!
Помимо женщины он ещё и внучку или дочку ударил , причем похоже ногами.
Это срок !
Учитывая что у нас в законах по сути декриминализированно физическое насилие не повлекшее серьёзных проблем со здоровьем, то есть шанс вообще отделаться штрафом или просто условным сроком если повреждения не больше средней степени тяжести.
Чтобы прям на нары посадили - это надо прям в мясо человека ушатать.
Так что ваще не факт что ему реальный срок светит.
Смотря кого ударить ещё. В мента вот достаточно просто стаканчик кинуть, чтобы сесть. Обычному работяге можно и навалять.
Очень смелый поступок "бойца"
Злобные люди как правило очень глупые. Потому они и злобные - не понимают элементарных вещей, мироустройства, склонны к зависти и агрессии. Вот очередное подтверждение - сам на себя снял компромат, теперь ему придётся извиняться и платить
За что платить, за уколы тестостерона?!
Он просто возмутился, что его бои с соседями будут показывать бесплатно.
Лучший коммент)))
Пожилую бабку стал бить, хорошо хоть рядом оказался более адекватный товарищ, а так бы может и забил ее, на видео он явный неадекват
Адекватный товарищ втащил бы "бойцу" и потом никогда руку бы не подал.
Более адекватный в соотношении с вторым персонажем.
Научись читать текст и правильно его понимать.
