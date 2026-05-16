Малыхин – о возобновлении карьеры: «Может, на 84 кг – за четвертым поясом?»

Анатолий Малыхин не исключает возобновления карьеры.

Российский боец ММА Анатолий Малыхин может возобновить карьеру в поединке за титул ONE в полусреднем весе.

«Сейчас лежал, отходил. Может, на 84 кг – за четвертым поясом? Тронуть этот паровоз. Я думаю подиетить на Алтае чуть-чуть, до сотки скинуть. Если до сотки скину, буду себя хорошо чувствовать где-то месяц...

Эти пояса я, понятно, оставлю. Чисто на 84 кг залететь и такой перформанс замутить с Кристианом Ли, который всех переезжает. Вот такие вызовы мне нравятся», – заявил Малыхин.

Вчера Малыхин нокаутировал Умара Кейна в реванше и объявил о завершении карьеры.

Анатолий Малыхин нокаутировал Умара Кейна в четвертом раунде и вернул пояс чемпиона ONE

Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры: «Все, уезжаю на Алтай разводить коров. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец»

Че то я не пойму в нокаут вчера кто улетел ?
а потом еще подсушиться и с Исламом зарубку устроить
Анатолий, у тебя была славная карьера. Очень жаль, что не удалось посмотреть на тебя в UFC.
жизнь в глубинке, она такая, отрезвляет быстро таких… 🙄🙂‍↔️😉
