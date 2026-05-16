  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут
Видео
29

На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут

Быстрый нокаут первым ударом на турнире по боксу в Германии.

В немецком Маннгейме на боксерском турнире прошел бой в тяжелом весе между немцем Виктором Юрком и колумбийцем Эдвином Кастильо.

Юрк нокаутировал соперника первым же ударом, затратив на победу несколько секунд. Кастильо улетел к канатам и пролежал без сознания несколько минут.

26-летний Юрк выиграл 14-й бой в карьере (12 побед – нокаутом) и идет без поражений.

Самый быстрый нокаут в истории бокса – 1,5 секунды величия

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?4963 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: DAZN
logoбокс
Виктор Юрк
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Организация просто топовая: человек лежит без сознания.
Судья буднично отчитывает секунды (хотя уже в начале должен был прервать отсчёт и прекратить бой видя что у боксёра нет ни намёка на попытки движений), на ринг не спеша спустя время выходит один человек, потом спустя время неспеша выходит другой, как-будто вышел во двор покурить, вокруг ринга ни намёка на какую-то суету и спешку, а бригады врачей даже и на горизонте нет.
А ведь счёт иногда может идти на секунды, если например кровоизлияние в мозг.
Молодцы, чё.
Ответ Berton
Организация просто топовая: человек лежит без сознания. Судья буднично отчитывает секунды (хотя уже в начале должен был прервать отсчёт и прекратить бой видя что у боксёра нет ни намёка на попытки движений), на ринг не спеша спустя время выходит один человек, потом спустя время неспеша выходит другой, как-будто вышел во двор покурить, вокруг ринга ни намёка на какую-то суету и спешку, а бригады врачей даже и на горизонте нет. А ведь счёт иногда может идти на секунды, если например кровоизлияние в мозг. Молодцы, чё.
Даже комментатор сказал, что пора бы уже позвать бригаду в ринг, несколько раз это повторил, а на ринге никакой суеты, чувак там умирает уже возможно, а они ходят туда сюда.
Ответ Berton
Организация просто топовая: человек лежит без сознания. Судья буднично отчитывает секунды (хотя уже в начале должен был прервать отсчёт и прекратить бой видя что у боксёра нет ни намёка на попытки движений), на ринг не спеша спустя время выходит один человек, потом спустя время неспеша выходит другой, как-будто вышел во двор покурить, вокруг ринга ни намёка на какую-то суету и спешку, а бригады врачей даже и на горизонте нет. А ведь счёт иногда может идти на секунды, если например кровоизлияние в мозг. Молодцы, чё.
Комментарий скрыт
Колумбиец явно делал приветственное движение - отбить руку, он делает замах сверху вниз. Но сам виноват, конечно. Тупо не ожидал.
Колумбиец приветствует, этот в ту же секунду в крысу бьет
Ответ CIA
Колумбиец приветствует, этот в ту же секунду в крысу бьет
Какие приветствия на ринге?
Боец всегда должен думать о защите
крысиный удар
но если честно, то давно пора ввести правило, запрещающие всякие пятюни, приветствия, объятия и т.д., пока идёт бой
до или после - хоть в десна лобызайтесь, но если прозвучала команда о начале боя, никаких сантиментов
потому что сколько уже таких случаев было и ещё будет, когда один в начале боя идёт руку жать, а другой - убивать
Ответ Борис_1117003684
крысиный удар но если честно, то давно пора ввести правило, запрещающие всякие пятюни, приветствия, объятия и т.д., пока идёт бой до или после - хоть в десна лобызайтесь, но если прозвучала команда о начале боя, никаких сантиментов потому что сколько уже таких случаев было и ещё будет, когда один в начале боя идёт руку жать, а другой - убивать
Перед любым боем рефери всегда говорит, защищайте себя все время .
Крыса, вместо приветствия удар
В крысу бил
Не знал, что Юрк переводится с немецкого "крыса" 🤷🏻‍♂️
в Германии, наверное, самые фриковые профессиональные вечера бокса. Именно речь за профессиональные
там на постоянном либо какие-то судейские грабежи в пользу местного боксера либо вот такие непонятные нокауты
А медики не должны были выскочить что бы оказать помощь?
ребята, ну вы как маленькие
судья боксерам в ринге перед началом боя что говорит? protect yourself at all times, это база
после команды "бокс" всегда защищайся , пока судья не остановит
звучит гонг, мужик опускает руки, оказывается в центре ринга без защиты, ну и что он хочет? у меня одно объяснение - он очень хотел упасть
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Эмеев снялся с боя против Шлеменко из-за травмы. Его заменит Дипчиков
44 минуты назад
Топурия – о перепалке с Хокитом на пресс-конференции в Белом доме: «Ему повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я»
сегодня, 10:26
Аскрен – о турнире MVP MMA: «Невероятно односторонние бои. Ни одного конкурентного поединка»
сегодня, 10:09
Хирн ведет переговоры о поединке Бивола и Бенавидеса: «Бои с такими парнями, как Айферт, Дмитрию не нужны. Он жаждет больших вызовов»
сегодня, 09:59
Джонс – о выступлении Раузи в бою с Карано: «Это было лучше, чем весь турнир UFC»
сегодня, 09:47
Что важно знать о возвращении Конора Макгрегора?
сегодня, 08:00Фото
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 07:00
Конор – о поражении Диаза Перри: «Теперь я понимаю, почему Нейт не согласился на бой. Жди, когда я тебя достану, длинноногое ничтожество»
сегодня, 05:56
Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России: «Сезон был непростым, но команда показала железный характер и вернула титул в Санкт-Петербург»
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем