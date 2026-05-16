На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут
В немецком Маннгейме на боксерском турнире прошел бой в тяжелом весе между немцем Виктором Юрком и колумбийцем Эдвином Кастильо.
Юрк нокаутировал соперника первым же ударом, затратив на победу несколько секунд. Кастильо улетел к канатам и пролежал без сознания несколько минут.
26-летний Юрк выиграл 14-й бой в карьере (12 побед – нокаутом) и идет без поражений.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: DAZN
Судья буднично отчитывает секунды (хотя уже в начале должен был прервать отсчёт и прекратить бой видя что у боксёра нет ни намёка на попытки движений), на ринг не спеша спустя время выходит один человек, потом спустя время неспеша выходит другой, как-будто вышел во двор покурить, вокруг ринга ни намёка на какую-то суету и спешку, а бригады врачей даже и на горизонте нет.
А ведь счёт иногда может идти на секунды, если например кровоизлияние в мозг.
Молодцы, чё.
Боец всегда должен думать о защите
но если честно, то давно пора ввести правило, запрещающие всякие пятюни, приветствия, объятия и т.д., пока идёт бой
до или после - хоть в десна лобызайтесь, но если прозвучала команда о начале боя, никаких сантиментов
потому что сколько уже таких случаев было и ещё будет, когда один в начале боя идёт руку жать, а другой - убивать
там на постоянном либо какие-то судейские грабежи в пользу местного боксера либо вот такие непонятные нокауты
судья боксерам в ринге перед началом боя что говорит? protect yourself at all times, это база
после команды "бокс" всегда защищайся , пока судья не остановит
звучит гонг, мужик опускает руки, оказывается в центре ринга без защиты, ну и что он хочет? у меня одно объяснение - он очень хотел упасть