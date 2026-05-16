На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут

Быстрый нокаут первым ударом на турнире по боксу в Германии.

В немецком Маннгейме на боксерском турнире прошел бой в тяжелом весе между немцем Виктором Юрком и колумбийцем Эдвином Кастильо.

Юрк нокаутировал соперника первым же ударом, затратив на победу несколько секунд. Кастильо улетел к канатам и пролежал без сознания несколько минут.

26-летний Юрк выиграл 14-й бой в карьере (12 побед – нокаутом) и идет без поражений.

