Джина Карано сбросила 45 кг для боя с Рондой Раузи

В ночь на 17 мая Ронда Раузи и Джина Карано проведут бой на турнире лиги Джейка Пола MVP. Накануне спортсменки успешно прошли церемонию взвешивания, показав 64,4 кг и 64,1 кг соотвественно.

Карано рассказала, что ради этого боя похудела на 45 кг: «С сентября 2024 года по сегодняшний день я похудела на 100 фунтов [45 кг]. Мне больно это говорить и делиться, но я все же расскажу, потому что чертовски трудилась каждую неделю более полутора лет, чтобы сбросить вес. Это не произошло за одну ночь.

Если бы не эта невероятно сложная цель – сразиться с Рондой Раузи – я бы точно этого не достигла. У меня был преддиабет, в сентябре 2024 года мне было трудно даже просто ходить. С тех пор я шла по пути восстановления, чтобы снова стать спортсменкой».

Последний бой Карано провела в 2009 году, когда проиграла Кристин Жустино. Ей 44 года.

Следить за поединком против Раузи можно следить в нашем онлайне. Начало основного карда – 04:00 по мск.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джины Карано
жаль, что нет фото "До". Сбросить 45кг за такой срок и в таком возрасте - это, прям, браво!
Вроде на главной есть, зайди в профиль Карано
Прекрасно помню ее по Мандалорцу с Педро Паскалем и Грогу) она там такая, в теле, но все равно отлично выглядела. Но с тем, как она выглядит сейчас - 2 разные девушки.
Заливает. Не могла она весить 110 кг, это было бы очень заметно.
Ну да 173 см и 110 кг...
Просто троллит Чимаева??
Да конечно, максимум 15шку скинула. Опять пуху на себя накидывают. При 110 кг она бы шайбу была похожа.
В Мандалорце норм смотрелась. Не такие уж и лишние там кг, да и явно не 45
так в мандалорце она и не в 24 году снималась.

Но в 45 все равно не верится..фото бы.. ну 20 еще можно подумать..
в дедпуле так вообще соска
Она ошиблась, на самом деле 145
Респект, я пару кг не могу сбросить
Создай дефицит калорий и бегай, легко сбросишь)
оземпик творит чудеса))
Как же Джина горяча, когда в форме!
Кто-то в очередной раз перепутал фунты и килограммы)
мне тяжело вообразить откуда там у неё была сотка веса при росте 173, она же максимально публичная , всегда на виду была.
скорее всего где-то кто-то в цифрах придумал лишнего, вероятно она сама же .
80 кг отсилы предел, да и то из-за праймовых сисек, которые тоже веса сверху давали
ну у нее был период, когда ее Дисней отменил, может тогда отъелась, хотя все равно в 100+ не верится
ну отъелась на шладком))
как-то даже болезненно худо стала выглядеть на стердауне, лишь бы на здоровье не сказалось
Скорее всего это ошибка перевода и речь идет о 45 фунтах
Что все равно в районе 20 кг будет
Ну 80 она могла быть, но не 100 же.
