Джина Карано сбросила 45 кг для боя с Рондой Раузи

В ночь на 17 мая Ронда Раузи и Джина Карано проведут бой на турнире лиги Джейка Пола MVP. Накануне спортсменки успешно прошли церемонию взвешивания, показав 64,4 кг и 64,1 кг соотвественно.

Карано рассказала, что ради этого боя похудела на 45 кг: «С сентября 2024 года по сегодняшний день я похудела на 100 фунтов [45 кг]. Мне больно это говорить и делиться, но я все же расскажу, потому что чертовски трудилась каждую неделю более полутора лет, чтобы сбросить вес. Это не произошло за одну ночь.

Если бы не эта невероятно сложная цель – сразиться с Рондой Раузи – я бы точно этого не достигла. У меня был преддиабет, в сентябре 2024 года мне было трудно даже просто ходить. С тех пор я шла по пути восстановления, чтобы снова стать спортсменкой».

Последний бой Карано провела в 2009 году, когда проиграла Кристин Жустино. Ей 44 года.

Начало основного карда – 04:00 по мск.

