О’Мэлли – Яну: «Эй, Петр, как твоя спина, амиго?»

Боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли обратился к чемпиону дивизиона Петру Яну .

«Эй, Петр, как твоя спина [в январе Ян перенес операцию на пояснице], амиго?» – написал О’Мэлли в соцсетях.

В октябре 2022 года Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением. На турнире в Белом доме 15 июня О’Мэлли проведет бой против Айманна Захаби.

