Конор Макгрегор – самый тестируемый на допинг боец UFC в 2026 году

В 2026 году 673 бойца UFC прошли допинг-тестирование, сообщает журналист Джед Гудман. Всего собрано 1761 проба.

Самым тестируемым с начала года бойцом оказался Конор Макгрегор , которого проверяли 11 раз.

11 июля, спустя пять лет последнего боя, Конор может вернуться в клетку и провести поединок в полусреднем весе против Макса Холлоуэя на UFC 329.

Возвращение Конора – чушь или реальность?