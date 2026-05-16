Конор Макгрегор – самый тестируемый на допинг боец UFC в 2026 году
В 2026 году 673 бойца UFC прошли допинг-тестирование, сообщает журналист Джед Гудман. Всего собрано 1761 проба.
Самым тестируемым с начала года бойцом оказался Конор Макгрегор, которого проверяли 11 раз.
11 июля, спустя пять лет последнего боя, Конор может вернуться в клетку и провести поединок в полусреднем весе против Макса Холлоуэя на UFC 329.
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?
Конечно
Нет
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джеда Гудмана
Крови не обнаружено.
Это выглядело так. Конору говорят - будет допинг-тестирование, подготовься. После первого теста - ну ####### в рот, мы же тебя предупреждали. Смотри в следующий раз не лажай. И так 11 раз)
