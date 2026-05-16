Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»
Арман Царукян подтвердил, что будет страховать бой Топурии и Гейджи.
Боец легкого веса UFC Арман Царукян подтвердил, что будет запасным в титульном поединке между Илией Топурией и Джастином Гейджи на турнире в Белом доме.
«Я в предвкушении. Если что-то произойдет, мне позвонят – готовлюсь к этому... Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать», – сказал Царукян.
Бой Топурии и Гейджи за пояс в легком весе пройдет 15 июня.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: JAXXON PODCAST
