Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»

Арман Царукян подтвердил, что будет страховать бой Топурии и Гейджи.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян подтвердил, что будет запасным в титульном поединке между Илией Топурией и Джастином Гейджи на турнире в Белом доме.

«Я в предвкушении. Если что-то произойдет, мне позвонят – готовлюсь к этому... Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать», – сказал Царукян.

Бой Топурии и Гейджи за пояс в легком весе пройдет 15 июня.

Громкая встреча Трампа с участниками турнира UFC в Белом доме: показал уникальный пояс и вспомнил Хабиба