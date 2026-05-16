  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе (New York Post)
34

Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе (New York Post)

Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя может возглавить UFC 329.

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй могут провести бой в полусреднем весе и возглавить турнир UFC 329, который состоится в международную неделю боев.

Как сообщает New York Post, стороны близки к заключению сделки: «Официальное объявление может появиться в течение недели… Говорят, Макгрегор по уши погружен в тренировочный лагерь, готовясь к возвращению в октагон».

Источник New York Post сообщает, что команда Макгрегора настаивала на проведении трех раундов, а не пяти. При этом в самой лиге рассчитывают именно на пятираундовый бой.

Последний раз Конор дрался в 2021 году, когда проиграл Дастину Порье.

Возвращение Конора – чушь или реальность?

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?4961 голос
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: New York Post
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoUFC
logoМакс Холлоуэй
logoUFC 329
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ЮФС тоже во фрик шоу превращается
Ответ Иван Лапин
ЮФС тоже во фрик шоу превращается
Как будто ЮФС всегда был не о деньгах и не о шоу, а о спорте.
Ответ Иван Лапин
ЮФС тоже во фрик шоу превращается
Кто то верит что Мак за два месяца готов будет?
Главное слово "могут" 😁
Интересно, кто выйдет на замену Коннору ))
Ответ Рашпель793
Интересно, кто выйдет на замену Коннору ))
Конор за всю карьеру в юфс ни разу не снялся с боя, несколько раз выходил с травмами.
За это Дана его особо котировал всегда, помимо других заслуг.
А вот его соперники снимались - РДА, Альдо. И Конор принимал замены.

В этом плане у него чистая репутация.
Ответ Proper Chels
Конор за всю карьеру в юфс ни разу не снялся с боя, несколько раз выходил с травмами. За это Дана его особо котировал всегда, помимо других заслуг. А вот его соперники снимались - РДА, Альдо. И Конор принимал замены. В этом плане у него чистая репутация.
С Чендлером из за мизинца снялся
Как время летит - Конор до войны последний раз дрался
Так возглавит или может возглавить
Ответ Топ геймер
Так возглавит или может возглавить
так как это не официальный анонс, СМИ не могут писать утвердительно. пора бы уже запомнить
Ответ DDSHA
так как это не официальный анонс, СМИ не могут писать утвердительно. пора бы уже запомнить
А что в заголовке тогда? Не утверждение ли, что возглавит?)
Не до конца верю, что Конор в итоге дойдёт до ринга
ууууууу.....До чего довел планету этот фигляр ПЖ
Куколдини динамят не только в личной жизни, но и на работе, получается 😁
Ну интересно один хрен посмотреть на возврат. Ну тогда надо 3 бой с Диасом готовить!!!! Интересней было бы на голых кулаках!!!
Макс получается вообще ничего гонять не будет ?) не думаю, что между боями он весит больше 80 ))
Ответ Давди Муталиев
Макс получается вообще ничего гонять не будет ?) не думаю, что между боями он весит больше 80 ))
Макс вроде очень любит поесть, так что, думаю, будет какой-то вес гонять
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нейт Диаз: «Я знаю, что в UFC хотят третий бой с Конором. Пусть возвращается, а потом поговорим»
13 мая, 08:50
Дана Уайт: «Пока ничего не объявляем, но Конор должен подраться этим летом»
8 мая, 07:56
Холлоуэй – о бое с Конором: «Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой»
7 мая, 18:19
Рекомендуем
Главные новости
Эмеев снялся с боя против Шлеменко из-за травмы. Его заменит Дипчиков
43 минуты назад
Топурия – о перепалке с Хокитом на пресс-конференции в Белом доме: «Ему повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я»
сегодня, 10:26
Аскрен – о турнире MVP MMA: «Невероятно односторонние бои. Ни одного конкурентного поединка»
сегодня, 10:09
Хирн ведет переговоры о поединке Бивола и Бенавидеса: «Бои с такими парнями, как Айферт, Дмитрию не нужны. Он жаждет больших вызовов»
сегодня, 09:59
Джонс – о выступлении Раузи в бою с Карано: «Это было лучше, чем весь турнир UFC»
сегодня, 09:47
Что важно знать о возвращении Конора Макгрегора?
сегодня, 08:00Фото
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 07:00
Конор – о поражении Диаза Перри: «Теперь я понимаю, почему Нейт не согласился на бой. Жди, когда я тебя достану, длинноногое ничтожество»
сегодня, 05:56
Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России: «Сезон был непростым, но команда показала железный характер и вернула титул в Санкт-Петербург»
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем