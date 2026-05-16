Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе (New York Post)

Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе
Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй могут провести бой в полусреднем весе и возглавить турнир UFC 329, который состоится в международную неделю боев.
Как сообщает New York Post, стороны близки к заключению сделки: «Официальное объявление может появиться в течение недели… Говорят, Макгрегор по уши погружен в тренировочный лагерь, готовясь к возвращению в октагон».
Источник New York Post сообщает, что команда Макгрегора настаивала на проведении трех раундов, а не пяти. При этом в самой лиге рассчитывают именно на пятираундовый бой.
Последний раз Конор дрался в 2021 году, когда проиграл Дастину Порье.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: New York Post
За это Дана его особо котировал всегда, помимо других заслуг.
А вот его соперники снимались - РДА, Альдо. И Конор принимал замены.
В этом плане у него чистая репутация.