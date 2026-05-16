Арман Царукян: «С первого дня сборов Чимаев сбросил 18 кг. Он не хотел доводить весогонку до конца, но команда его заставила»

Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед боем со Стриклендом.

Арман Царукян, который находился в углу Хамзата Чимаева во время титульного боя против Шона Стрикленда, рассказал о проблемах Чимаева с весогонкой.

«С самого первого дня сборов он сбросил 18 кг. В последний день ему нужно было согнать еще 6 кг. Первые 4 кг ушли легко, но ночью он почувствовал себя плохо, а утром проснулся и сказал: «Я чувствую себя таким слабым, у меня нет сил. Не знаю, как сброшу эти 2 кг». Он не хотел доводить весогонку до конца, но команда его заставила», – сказал Царукян.

На UFC 328 Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей. Это его первое поражение в карьере.

Ранее брат Чимаева Артур заявил, что организм Хамзата «отказал», когда оставалось сбросить 1,2 кг.

«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: JAXXON PODCAST
Ну надо просто выступать в своем весе
Ответ Ольга Ольга_1117151009
Парень готовился к Прохазке и его попросили драться на две весовые ниже. Отказался бы, вы бы тут все желчью изрыгали. И ЮФС потом как с Арманом поступали бы с Хамзатом.
Ответ Lamin Yamal
Комментарий скрыт
В бобслее экипаж встаёт на весы после заезда. И всё честно.
А в ММА смотришь на фото бойца из категории до 70 кг и не понимаешь, как эта туша может весить так мало.
Почему не делают взвешивание в день боя, перед выходом?
Ответ blue_big_cow
Чтобы чел прям перед выходом не сделал вес? Чтобы перед боем не ел, не пил?
Ответ blue_big_cow
Чтобы продать и разогреть публику перед боем
Арман Царукян: "Я не хотел говорить после четвертого раунда, что Хамзат ведет 3-1, но команда меня подтолкнула"
Ну короче классика: виноваты все, но не Чимаев
Ответ green mojave
Комментарий скрыт
Ответ UnforgivenX2
Комментарий скрыт
Ну да, ведь только один камшот во всем UFC сбрасывает вес, одного его бедного заставляют сбрасывать вес, вот Шона и остальных в карде не заставляли, что за несправедливость!!!

PS: Весогонка это самое жалкое оправдание в UFC.
Да что за бред. Человек говорит дайте мне любого и я его уничтожу, а тут говорился к другому. Конечно это влияет на лагерь, но если человек так заявляет, он должен выпрыгнуть из штанов и победить. Я не знаю как к нему относиться. Какую страну он представляет ? Пусть озвучит.
Потому Исламу и не нужен нахр.. бой с Илией в лёгком весе. Уже и возраст не тот, чтобы так люто гнать вес
Ответ Juninho P.
О легком вроде речь и не идёт больше, речь о промежуточном. Потому что для полусреднего уже грузин слишком маленький получается.
издевательство над организмом
спортсменов часто проверяют на допинг, хорошо было бы если бы допинг офицеры еще и с весами ходили, например если выступаешь в определенном весе, у тебя есть диапазон допустимого веса между боями, и если он больше, то тебе запретят драться в этом весе . Вот к тебе нагрянут домой и взвесят, а ты указал диапазон к примеру 90-95, а у самого туша сейчас 105, и всё, твой бой забраковали, небезопасно для здоровья. Надо переходить в категорию выше
К чему слова после боя?! До боя петушился, после побитый курица. Все.
один маленький вопрос ...а чего они не говорили до боя .что у него была весогонка ...а они говорили о том .что он обозвал его нацию и мать ...так получается только слова ...да еще пояс ему надел .ну смешно .успокаивают себя
Ответ Вадим Федоров
Арман сказал же
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
13 мая, 18:10
Чимаев о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли. После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?»
13 мая, 06:55
Брат Чимаева – о весе Хамзата перед боем со Стриклендом: «За две недели до поединка он весил 97 кг. После взвешивания набрал 5-6 кг»
12 мая, 10:13
