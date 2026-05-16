Арман Царукян: «С первого дня сборов Чимаев сбросил 18 кг. Он не хотел доводить весогонку до конца, но команда его заставила»
Арман Царукян, который находился в углу Хамзата Чимаева во время титульного боя против Шона Стрикленда, рассказал о проблемах Чимаева с весогонкой.
«С самого первого дня сборов он сбросил 18 кг. В последний день ему нужно было согнать еще 6 кг. Первые 4 кг ушли легко, но ночью он почувствовал себя плохо, а утром проснулся и сказал: «Я чувствую себя таким слабым, у меня нет сил. Не знаю, как сброшу эти 2 кг». Он не хотел доводить весогонку до конца, но команда его заставила», – сказал Царукян.
На UFC 328 Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей. Это его первое поражение в карьере.
Ранее брат Чимаева Артур заявил, что организм Хамзата «отказал», когда оставалось сбросить 1,2 кг.
«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева
А в ММА смотришь на фото бойца из категории до 70 кг и не понимаешь, как эта туша может весить так мало.
PS: Весогонка это самое жалкое оправдание в UFC.
спортсменов часто проверяют на допинг, хорошо было бы если бы допинг офицеры еще и с весами ходили, например если выступаешь в определенном весе, у тебя есть диапазон допустимого веса между боями, и если он больше, то тебе запретят драться в этом весе . Вот к тебе нагрянут домой и взвесят, а ты указал диапазон к примеру 90-95, а у самого туша сейчас 105, и всё, твой бой забраковали, небезопасно для здоровья. Надо переходить в категорию выше