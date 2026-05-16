Арман Царукян: «С первого дня сборов Чимаев сбросил 18 кг. Он не хотел доводить весогонку до конца, но команда его заставила»

Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед боем со Стриклендом.

Арман Царукян , который находился в углу Хамзата Чимаева во время титульного боя против Шона Стрикленда, рассказал о проблемах Чимаева с весогонкой.

«С самого первого дня сборов он сбросил 18 кг. В последний день ему нужно было согнать еще 6 кг. Первые 4 кг ушли легко, но ночью он почувствовал себя плохо, а утром проснулся и сказал: «Я чувствую себя таким слабым, у меня нет сил. Не знаю, как сброшу эти 2 кг». Он не хотел доводить весогонку до конца, но команда его заставила», – сказал Царукян.

На UFC 328 Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей. Это его первое поражение в карьере.

Ранее брат Чимаева Артур заявил , что организм Хамзата «отказал», когда оставалось сбросить 1,2 кг.

«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева

