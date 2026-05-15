Фабио Уордли активировал опцию реванша с Даниэлем Дюбуа

Фабио Уордли активировал опцию реванша с чемпионом WBO Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Даниэль победил Фабио техническим нокаутом в 11-м раунде, дважды побывав в нокдауне.

Уордли стал чемпионом WBO после того, как Александр Усик отказался от титула. Для Дюбуа это был первый бой после поражения нокаутом от Усика в июле 2025 года.

