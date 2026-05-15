Взвешивание перед MVP MMA 1: Раузи оказалась тяжелее Карано на 300 граммов, Нганну Линса – на 16 кг

Результаты взвешивания Раузи и Карано.

В Лос-Анджелесе прошла церемония взвешивания перед MVP MMA 1. Ронда Раузи и Джина Карано успешно уложились в вес.

Результаты взвешивания :

Ронда Раузи – 64,4

Джина Карано – 64,1 кг

Кроме того, девушки провели стердаун в платьях.

Результаты взвешивания других главных боев :

Нейт Диаз (76,5 кг) – Майк Перри (76,9 кг);

Фрэнсис Нганну (116,6 кг) – Фелипе Линс (100,1 кг);

Джуниор дос Сантос (115,4 кг) – Робелис Деспень (117,4 кг).

Напомним, дебютный ивент MVP MMA состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе. Раузи и Карано подерутся в главном событии.

