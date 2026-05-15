Ган – о тычках в глаз: «В этом нет ничего особенного. Это ММА»

Ган высказался о тычках в глаз.

Сирил Ган рассказал, работает ли он над тем, чтобы предотвратить тычки в глаза.

«К сожалению, такое случается на каждом турнире. В этом нет ничего особенного. Это ММА», – сказал Ган.

Напомним, в октябре Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана. С тех пор Аспиналл восстанавливается после полученного повреждения.

Ган – об Аспиналле: «Не нужно было все преувеличивать и так притворяться. Даже его фанаты подумали: «Да хорош уже, расслабься»