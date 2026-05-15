Ган – о тычках в глаз: «В этом нет ничего особенного. Это ММА»

Сирил Ган рассказал, работает ли он над тем, чтобы предотвратить тычки в глаза.

«К сожалению, такое случается на каждом турнире. В этом нет ничего особенного. Это ММА», – сказал Ган.

Напомним, в октябре Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана. С тех пор Аспиналл восстанавливается после полученного повреждения.

Ган – об Аспиналле: «Не нужно было все преувеличивать и так притворяться. Даже его фанаты подумали: «Да хорош уже, расслабься»

Как бы из-за этого ’ничего особенного’ UFC даже меняли модель перчаток, чтобы тычков стало меньше. Все понимают, что это- грязь похуже чем удары в пах, ибо восстановление может пройти весьма так себе, Аспинал тому пример. Только Ган, как нарушитель, пытается убедить, что в этом ничего особенного
Пхаха, во скот бесстыжий...
Бумеранг никто не отменял, думаю Ган еще поплатится
Какбэ намекая на то, что по глазам "бил, бью и буду бить".
Ну и гнильё.
ну правды ради тыкает он в глаза тем кому не боится тыкать, ДД он не тыкал, а просто завидев того дристанув теплым свернулся калачиком и удушился
Там не успел просто, всё быстро как-то прошло). Зато по яйцам как знатно засадил! Прицельно так, и тоже руками развёл, типа: что не так? Мне нравится этот момент).
Тогда остальные пусть бьют тебя по яйцам.... ничего особенного, это ММА
Так Джонсу по шарам он и зарядил).
По этажам работать решил
Вот петушара, бесявый сникерс
Тыкните ему кто нибудь куем в глаз))
В шоколадный). В принципе, Джонс мог бы тогда, если бы захотел).
