Команды Малыхина и Кейна устроили потасовку после нокаута Анатолия

Потасовка после боя Малыхин – Кейн.

Анатолий Малыхин нокаутировал Умара Кейна в реванше и вернул пояс чемпиона ONE в тяжелом весе.

После нокаута Малыхин и команда Кейна вступили в словесную перепалку, после участники команды Анатолия устроили потасовку.

Малыхин выступал в ONE Championship с 2021 года. В ноябре 2024-го он проиграл Кейну раздельным решением – его единственное поражение.

Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры: «Все, я уезжаю на Алтай разводить коров. Я устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец»