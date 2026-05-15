  • Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры: «Все, уезжаю на Алтай разводить коров. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец»
Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры: «Все, уезжаю на Алтай разводить коров. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец»

Малыхин завершил карьеру.

Анатолий Малыхин нокаутировал Умара Кейна в четвертом раунде и вернул пояс чемпиона ONE в тяжелом весе.

После боя Малыхин объявил о завершении карьеры: «Я хочу сказать одно: спасибо, мистер Чатри [владелец лиги], за лучшие шесть лет в моей жизни. Мистер Чатри, вы изменили мою жизнь. Но я перестал получать удовольствие от этого дела.

Сегодня здесь много моих братьев, которые прилетели с Кузбасса, со всей России. Их здесь больше половины зала. Здесь Петр Ян, который прилетел со мной, провел здесь все две недели, поддерживал меня. Мистер Чатри, спасибо вам за это прекрасное время. Я закончил.

Все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец. Спасибо мистеру Чатри, вы самый честный босс, который у меня был».

38-летний Малыхин выступал в ONE Championship с 2021 года. Его рекорд в MMA – 15-1. В ноябре 2024-го он проиграл Кейну раздельным решением.

Толя -земледелец красавчик, спасибо за всё!
Ну, строго говоря, коров разводят животноводы, а земледельцы растят пшеницу и рожь. Но это не придирка душнилы, Толя молодец. Делом надо заниматься.
Очень достойно! Только удачи
тёлки держитесь, теперь он вас будет разводить
Красавец, очень красивое завершение карьеры
Перевожу на русский: увеличьте мне гонорар за следующий бой
Отличный нокаут, но нога была лишняя
Ответ Костя Кот
Чуть перестарался на эмоциях. Канэ его измотал за два боя и между ними, и в прямом, и в переносном смысле. Вязкий и неудобный противник, физически сильный, крепкая голова, неплохая стойка и борьба. Сам не бьётся и сопернику не даёт. Толя красавец, что его всё-таки додавил, чтобы без вопросов все было.
