Раузи ответила Чимаеву: «Этот Линкольн c заячьей губой бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне. Никому нет дела до его беспомощной борцовской возни»
Раузи ответила Чимаеву.
Ронда Раузи ответила Хамзату Чимаеву, который говорил о ее неблагодарности по отношению к UFC.
«Я бесконечно обязана Дане Уайту и братьям Фертитта. Но моя преданность – им, а не компании, которую они продали. И я ничего не должна UFC.
А этот Линкольн c заячьей губой просто бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне, потому что никому нет дела до его беспомощной борцовской возни», – сказал Раузи.
Напомним, дебютный ивент MVP MMA состоится 17 мая в Лос-Анджелесе. Раузи подерется с Джиной Карано.
Секс-символы ММА подерутся на турнире для Netflix. Где пропадали Раузи и Карано?
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?4957 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Больше не пиши мне , а если есть что обсудить , я каждый день кроме вс в варяге который в Вегасе . Спроси на проходной Азамата , перчи , если своих нет, тебе найдем . Поглядим кто малыш