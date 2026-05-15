  • Раузи ответила Чимаеву: «Этот Линкольн c заячьей губой бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне. Никому нет дела до его беспомощной борцовской возни»
20

Ронда Раузи ответила Хамзату Чимаеву, который говорил о ее неблагодарности по отношению к UFC.

«Я бесконечно обязана Дане Уайту и братьям Фертитта. Но моя преданность – им, а не компании, которую они продали. И я ничего не должна UFC.

А этот Линкольн c заячьей губой просто бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне, потому что никому нет дела до его беспомощной борцовской возни», – сказал Раузи.

Напомним, дебютный ивент MVP MMA состоится 17 мая в Лос-Анджелесе. Раузи подерется с Джиной Карано.

Беспомощность - это когда в дискуссии переходишь на обсуждение внешности. Видимо, больно очень
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
С дам,по этому поводу,спрашивать как-то не комильфо. Так что и обращать внимание на это не стоит.
Ронда для UFC в свое время калибра Конора личностью была - её знали люди далёкие от ММА, многие обсуждали, впервые женские бои смотрели из-за нее, она много аудитории привела и по влиянию и маркетингу точно топ
Калибра Конора в ЮФС был только Конор, а Раузи была мб калибра Леснара.
Что то а трешила Ронда всегда весело :)
Беспомощная борцовская возня… было бы круто если б это сказал лютый нокаутер , но не средняя дзюдоистка арсенал которой заканчивается на рычаге локтя .
Посмотри её регалии сперва малыш,а потом пиши
Настоящая женская дружба , за подругу заступилась
Больше не пиши мне , а если есть что обсудить , я каждый день кроме вс в варяге который в Вегасе . Спроси на проходной Азамата , перчи , если своих нет, тебе найдем . Поглядим кто малыш
Сразу вспоминаю ставшее мемом видео, где Роузи делает бой с тенью руками. Куда она лезет?)))
