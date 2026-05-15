Раузи ответила Чимаеву: «Этот Линкольн c заячьей губой бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне. Никому нет дела до его беспомощной борцовской возни»

Раузи ответила Чимаеву.

Ронда Раузи ответила Хамзату Чимаеву, который говорил о ее неблагодарности по отношению к UFC.

«Я бесконечно обязана Дане Уайту и братьям Фертитта. Но моя преданность – им, а не компании, которую они продали. И я ничего не должна UFC.

А этот Линкольн c заячьей губой просто бесится, потому что на его пресс-конференции люди спрашивают обо мне, потому что никому нет дела до его беспомощной борцовской возни», – сказал Раузи.

Напомним, дебютный ивент MVP MMA состоится 17 мая в Лос-Анджелесе. Раузи подерется с Джиной Карано.

