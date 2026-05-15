Жорж Сен-Пьер – о возвращении: «Возможно, осенью. Мне поступают предложения один-два раза в месяц»

Жорж Сен-Пьер рассказал о возможном возвращении.

«Мне поступают предложения, наверное, один-два раза в месяц – по MMA , боксу, вольной борьбе, грэпплингу, чему угодно.

Недавно было еще одно предложение от лиги Hype. Но пару недель назад я повредил спину, и не знаю, грыжа ли это диска или что-то другое. Сейчас мне уже намного лучше, но этим летом выступать я не смогу.

Если я и вернусь, то, возможно, осенью. Я не говорю «нет». Просто сейчас неподходящее время, а мне постоянно звонят с предложениями», – сказал Сен-Пьер.

Сен-Пьер – бывший трехкратный чемпион UFC . Он девять раз защищал пояс полусреднего веса. В ноябре-2017 он выиграл титул среднего дивизиона – это его последний бой в профессиональной карьере.В феврале-2019 Сен-Пьер завершил карьеру.

