Бивол может провести бой с Смитом, если победит Эйферта. Также обсуждается бой с Бенавидесом

У Бивола есть три варианта после боя с Эйфертом.

Следующим соперником Дмитрия Бивола , если он победит Майкла Эйферта 30 мая, может стать Каллум Смит , временный чемпион WBO в полутяжелом весе.

Сообщается про предварительные переговоры о проведении боя за звание абсолютного чемпиона с Давидом Бенавидеcом в конце этого года. Кроме того, Бивол может выбрать третий бой против Артура Бетербиева .

