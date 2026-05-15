Мурат Гассиев проведет бой 11 июля в Москве

Гассиев подерется в Москве.

Тренер Мурата Гассиева Антон Кадушин рассказал про следующий бой россиянина.

«У нас бой 11 июля. Никто не горит желанием драться, кого-то гонорар не устраивает, кого-то – риски. Как мы хотели – не получилось. Хотели боксировать с Майклом Хантером, но там вмешался Дон Кинг, никак они не могли разобраться.

Соперника пока не могу назвать, лучший из всех вариантов, которые были доступны», – сказал Кадушин.

Гассиев в декабре 2025-го нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA.

