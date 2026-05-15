Мурат Гассиев проведет бой 11 июля в Москве
Гассиев подерется в Москве.
Тренер Мурата Гассиева Антон Кадушин рассказал про следующий бой россиянина.
«У нас бой 11 июля. Никто не горит желанием драться, кого-то гонорар не устраивает, кого-то – риски. Как мы хотели – не получилось. Хотели боксировать с Майклом Хантером, но там вмешался Дон Кинг, никак они не могли разобраться.
Соперника пока не могу назвать, лучший из всех вариантов, которые были доступны», – сказал Кадушин.
Гассиев в декабре 2025-го нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA.
Промоутер Гассиева: «Готовы к бою с Кабайелом в любое время»
Конечно
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Рингсайд»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Дон Кащей бессмертный Кинг
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем