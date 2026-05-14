Анатолий Малыхин: «Я не финишировал Кейна в первом бою, но сделаю это во втором»

Малыхин высказался о титульном реванше с Кейном.

Анатолий Малыхин высказался о предстоящем титульном реванше с Умаром Кейном, который состоится 15 мая в Бангкоке (Таиланд). 

«Я не финишировал его в первом бою, но сделаю это во втором. Самый большой урок? Не оставляй все на судей. Закончи бой.

Мою нокаутирующую мощь нельзя игнорировать. Я финишировал всех соперников, он – следующий. Он говорит, что «проглотил мой левый хук» и не почувствовал его, но есть фото, говорящее об обратном. Его губы отлетели на 20 см от лица. Я готовлюсь нокаутировать его. Это всегда моя цель», – сказал Малыхин.

Малыхин выступает в ONE Championship с 2021 года. В ноябре 2024-го Малыхин проиграл Кейну раздельным решением.

Малыхин объяснил, почему не рассматривает переход в UFC: «Босс меня подобрал, когда я никому не был нужен. Вы думаете, если мне чуть больше денег предложили, я должен здесь все оставить и уйти?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sporting News
Бой в клетке будет или на ринге?
Посмотрим,болтать не мешки ворочать,первый бой с Кейном показал у кого физиономия расквашена,факт на лицо!
Малыхин объяснил, почему не рассматривает переход в UFC: «Босс меня подобрал, когда я никому не был нужен. Вы думаете, если мне чуть больше денег предложили, я должен здесь все оставить и уйти?»
