Тренер Стрикленда: «Я не знаю гонорар Хамзата, но штраф 20-30% за лишний вес – огромные деньги. И они могли бы уйти в карман Шону»
Тренер Стрикленда считает, что Чимаев мог заплатить штраф.
Тренер Шона Стрикленда Эрик Никсик сказал, что его команда рассчитывала получить часть гонорара Хамзата Чимаева, если бы тот не сделал вес.
«Я не знаю, сколько получил Хамзат, но штраф 20-30% - огромные деньги. И они могли бы уйти в карман Шону.
Мы бы все равно дрались. Он мог быть на 2 кг тяжелее – Шон все равно согласился бы на бой, это не имеет значения. Просто это был бы хороший кусок денег, мы бы получили немного больше», – сказал Никсик.
Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду и потерял титул UFC в среднем весе.
«Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Вставал вопрос об отмене боя». Интервью с братом Чимаева
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть любимчики у Лэйны. Хаба,Хам,Перейра,Конор ,им правила могут подвинуть. Хабиб в конце карьеры вообще полотенце снимал. Лишь бы с соперниками полегче побиться,а самому в выше в свой природный вес уйти,ищите дураков.
Есть любимчики у Лэйны. Хаба,Хам,Перейра,Конор ,им правила могут подвинуть. Хабиб в конце карьеры вообще полотенце снимал. Лишь бы с соперниками полегче побиться,а самому в выше в свой природный вес уйти,ищите дураков.
Шон тоже вполне себе любимчик. За последние 10 боёв всего 6 побед 4 поражения и 3 боя за титул. Дважды после всего 1 победы и однажды после двух побед.
Есть любимчики у Лэйны. Хаба,Хам,Перейра,Конор ,им правила могут подвинуть. Хабиб в конце карьеры вообще полотенце снимал. Лишь бы с соперниками полегче побиться,а самому в выше в свой природный вес уйти,ищите дураков.
и как то пропустил Джонса из за которого турнир вообще перенесли на другой город )))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем