Тренер Стрикленда: «Я не знаю гонорар Хамзата, но штраф 20-30% за лишний вес – огромные деньги. И они могли бы уйти в карман Шону»

Тренер Стрикленда считает, что Чимаев мог заплатить штраф.

Тренер Шона Стрикленда Эрик Никсик сказал, что его команда рассчитывала получить часть гонорара Хамзата Чимаева , если бы тот не сделал вес.

«Я не знаю, сколько получил Хамзат, но штраф 20-30% - огромные деньги. И они могли бы уйти в карман Шону.

Мы бы все равно дрались. Он мог быть на 2 кг тяжелее – Шон все равно согласился бы на бой, это не имеет значения. Просто это был бы хороший кусок денег, мы бы получили немного больше», – сказал Никсик.

Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду и потерял титул UFC в среднем весе.

«Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Вставал вопрос об отмене боя». Интервью с братом Чимаева