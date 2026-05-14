  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Стрикленда: «Я не знаю гонорар Хамзата, но штраф 20-30% за лишний вес – огромные деньги. И они могли бы уйти в карман Шону»
3

Тренер Стрикленда: «Я не знаю гонорар Хамзата, но штраф 20-30% за лишний вес – огромные деньги. И они могли бы уйти в карман Шону»

Тренер Стрикленда считает, что Чимаев мог заплатить штраф.

Тренер Шона Стрикленда Эрик Никсик сказал, что его команда рассчитывала получить часть гонорара Хамзата Чимаева, если бы тот не сделал вес.

«Я не знаю, сколько получил Хамзат, но штраф 20-30% - огромные деньги. И они могли бы уйти в карман Шону.

Мы бы все равно дрались. Он мог быть на 2 кг тяжелее – Шон все равно согласился бы на бой, это не имеет значения. Просто это был бы хороший кусок денег, мы бы получили немного больше», – сказал Никсик.

Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду и потерял титул UFC в среднем весе.

«Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Вставал вопрос об отмене боя». Интервью с братом Чимаева

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoШон Стрикленд
logoХамзат Чимаев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть любимчики у Лэйны. Хаба,Хам,Перейра,Конор ,им правила могут подвинуть. Хабиб в конце карьеры вообще полотенце снимал. Лишь бы с соперниками полегче побиться,а самому в выше в свой природный вес уйти,ищите дураков.
Ответ Rollanoff Qerey
Есть любимчики у Лэйны. Хаба,Хам,Перейра,Конор ,им правила могут подвинуть. Хабиб в конце карьеры вообще полотенце снимал. Лишь бы с соперниками полегче побиться,а самому в выше в свой природный вес уйти,ищите дураков.
Шон тоже вполне себе любимчик. За последние 10 боёв всего 6 побед 4 поражения и 3 боя за титул. Дважды после всего 1 победы и однажды после двух побед.
Ответ Rollanoff Qerey
Есть любимчики у Лэйны. Хаба,Хам,Перейра,Конор ,им правила могут подвинуть. Хабиб в конце карьеры вообще полотенце снимал. Лишь бы с соперниками полегче побиться,а самому в выше в свой природный вес уйти,ищите дураков.
и как то пропустил Джонса из за которого турнир вообще перенесли на другой город )))
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
13 мая, 18:10
Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
13 мая, 17:10
Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»
13 мая, 16:03
Рекомендуем
Главные новости
Джина Карано сбросила 45 кг для боя с Рондой Раузи
1 минуту назадФото
О’Мэлли – Яну: «Эй, Петр, как твоя спина, амиго?»
36 минут назад
Конор Макгрегор – самый тестируемый на допинг боец UFC в 2026 году
40 минут назад
UFC Fight Night 276: Аллен – Коста, Уэллмейкер – Диас и другие бои
сегодня, 08:20
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 08:00
Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»
сегодня, 07:51
Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе (New York Post)
сегодня, 07:38
Арман Царукян: «С первого дня сборов Чимаев сбросил 18 кг. Он не хотел доводить весогонку до конца, но команда его заставила»
сегодня, 07:18
Финальные стердауны MVP MMA 1: Раузи против Карано, Нганну против Линса, Диаз против Перри
сегодня, 07:06Фото
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои. Основной кард – в 04:00 по мск
сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем