Россиянка Диана Авсарагова подписала контракт с промоушеном RAF
Диана Авсарагова подписала контакт с борцовской лигой Real American Freestyle.
«Спасибо RAF. Спустя 9 лет я возвращаюсь на борцовский ковер», – написала Авсарагова.
В апреле 2025 года Авсарагова дебютировал в лиге PFL, в четвертьфинальном матче Гран-при в наилегчайшем весе уступив в первом раунде Элоре Дане.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Дианы Авсараговой
