Джон Джонс и Кейн Веласкес выступят аналитиками на турнире MVP MMA

Джонс и Веласкес выступят экспертами на турнире MVP.

Бывшие чемпионы UFC Джон Джонс и Кейн Веласкес примут участие в турнире Most Valuable Promotions в Лос-Анджелесе.

Они войдут в число комментаторов и аналитиков турнира MVP MMA, который пройдет 17 мая.

Ожидается, что Веласкес будет работать уже в пятницу на церемонии взвешивании, роль Джонса не уточняется.

