Джейк Пол: «Я против Канело, он сказал, что на связи. $200 млн для него»

Пол сказал, что будет драться с Канело.

Джейк Пол заявил, что его следующим соперником станет Сауль Альварес.

«Это самый крупный бой, который можно организовать в боксе. Канело сказал, что он на связи. $200 млн для него», – сказал Пол.

Альварес (63-3-2) в последний раз выступал в сентябре 2025-го, когда уступил Теренсу Кроуфорду судейским решением. Ранее сообщалось, что Альварес проведет бой против Кристиана Мбилли. 

Джейк Пол: «Бой с Усиком по ММА в планах. Он, наверное, быстро меня прикончит»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
Дискредитация бокса идет полным ходом
Где набрать столько оленей готовых заплатить за просмотр чтобы отбить 200 лямов рыжему, затраты и еще себя не обидеть? Вот главный вопрос.
Где набрать столько оленей готовых заплатить за просмотр чтобы отбить 200 лямов рыжему, затраты и еще себя не обидеть? Вот главный вопрос.
Так у него деньги изначально от его "генитального и полезного" контента, вряд ли тут окупаемость на первом месте.
Рыжий отбьёт последнюю челюсть, луше не надо😢
Если это состоится. то бокс можно хоронить.
Весь этот спорт ради денег профукали.
- В тяжах лица уже лет 10 не меняются.
- Сауль отхватывает, но его все считают лучшим.
Вот с кем надо было биться, а не 10 лет жизни выбрасывать на бой с Джошуа. Лол
Вот с кем надо было биться, а не 10 лет жизни выбрасывать на бой с Джошуа. Лол
так с Канело результат будет таким же, как с Джошуа
