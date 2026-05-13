Валуев – о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «Они хотят, чтобы белорусы выступали, а мы на это смотрели. Это провокация»

Валуев высказался о решении World Boxing снять ограничения с белорусов.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на решение World Boxing снять все ограничения с белорусских спортсменов.

«МОК действует по принципу «разделяй и властвуй». Они буквально говорят: белорусы, давайте запрыгивайте в наш замечательный междусобойчик. А нас там не хотят видеть.

Более того, они хотят, чтобы белорусы именно были приглашены и выступали, а мы на это смотрели. Это чистая провокация», – сказал Валуев.

В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Кроме этого, МОК утвердил внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing.

