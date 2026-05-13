  • Валуев – о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «Они хотят, чтобы белорусы выступали, а мы на это смотрели. Это провокация»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на решение World Boxing снять все ограничения с белорусских спортсменов.

«МОК действует по принципу «разделяй и властвуй». Они буквально говорят: белорусы, давайте запрыгивайте в наш замечательный междусобойчик. А нас там не хотят видеть.

Более того, они хотят, чтобы белорусы именно были приглашены и выступали, а мы на это смотрели. Это чистая провокация», – сказал Валуев.

В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Кроме этого, МОК утвердил внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. 

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Спорт-Экспресс»
У Лукашенко работает Инста, Ютуб и Телеграм. Это провокация!
Провокация - это то, что творится в голове Валуева и провоцирует на такую чушь. Выходит, было бы лучше, если бы белорусов вообще не допустили. Тогда бы уважаемый депутат остался счастливым. Удары в голову всё-таки вредны для мозгов.
А что, мозги были изначально?
в ответ он с корешами полагаю отомстит вражинам - поднимут скажем пенсионный возраст дабы супостаты знали с кем связались
Решили на квартплате остановится
Нормальный человек порадовался бы, что хотя бы дружественную с Россией страну допустили до соревнований.
Нормальному человеку это вообще по барабану, допустили или нет.
Напропускал мил человек
сначала они кричали, что санкции безосновательные, хотя бы в отношении белорусов, они же не участники, а просто союзники
и вот санкции с них снимают
российские братики: "ЭТО ПРОВОКАЦИЯ! ВЕРНИТЕ ОБРАТНО!!"
Охренительные союзники. Где их экспедиционный корпус в Курской области? Вот корейцы были, а эти - нет. Им даже на территорию Украины не нужно было заходить, чтобы проявить себя как союзника.
Картинка нужна.
Белорусский боксер выбирается из ямы, а российский пытается его обратно затащить.
На обоих перчатки.
Необходимо денацифицировать МОК
Они хотят стравить братские народы
Срочно нужно что-то запретить
