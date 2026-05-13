  • Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»

Тренер Сен-Пьера обратился к Чимаеву.

Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, обратился к Хамзату Чимаеву.
 
«Хамзат, приезжай тренироваться со мной. Приезжай в Монреаль. Обещаю: если приедешь, ты не будешь выдыхаться. Привози с собой Царукяна

Ваша физическая форма будет лучше, чем когда-либо, ударка – лучше, чем когда-либо, работа ног. Обещаю. Если ты приедешь тренироваться со мной, такого, как в бою со Стриклендом, с тобой больше никогда не случится.

Передайте ему это сообщение. Пожалуйста, дайте ему знать, что он желанный гость», – сказал Захаби.

«Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Вставал вопрос об отмене боя». Интервью с братом Чимаева

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
14 комментариев
В целом, конечно, после второго раунда на спине Канада не поможет, тут только у "2-3 years Dagestan" есть шансы
Армана тоже привози
Поваром будет
Уставать не будешь, особенно на фоне твоих противников из тяжелого веса
Сомневаюсь, что Чимаев захочет выходить из зоны комфорта и что-то менять в привычном ритме жизни. Посмотрим. Думаю, что следующий бой покажет направление движения его карьеры в ЮФС.
Зачем куда то ехать? На какую нибудь базу легкоатлетов и найти там самого старого, времен еще СССР, тренера, специализирующегося на многоборцах. Он и кардио и мышечную выносливость так вытянет, что Фирас своего брата к нему пошлет тренироваться когда узнает. И без всякой рыгачки, как от некоторых тренеров. Главное от такого тренера не сбежать раньше, чем получится результат
Что дадут трени у легкоатлетов? Там работа совсем другая в плане ММА. Просто не восстановился после сгонки веса,так бы уничтожил Стрикланда.
Я уже написал - дыхалку и мышечную выносливость. Она везде одинаковая - хоть в легкой атлетике, хоть в ММА, хоть в футболе.
Десятиборье (мужчины, лето):
День 1: 100 м, длина, ядро, высота, 400 м.
День 2: 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м.
Диазы с их триатлоном нервно шобят за гаражами. 400 метров вообще самая тяжелая дистанция в легкой атлетике. 800 немного проще.
Я летом ходил к легкоатлетам форму поддерживать. Так они летом (+40 на улице и влажность) после тренировки, а тренер был у них очень сильный, гонял просто нереально, позже подготовил даже медалистку Олимпиады (у нас под ногами путалась), больше половины из них шли играть в баскетбол часа два, носились как кони и даже не запыхавшись расходились по домам. Накачаны были так, как не каждый борец в их возрасте (в реальном возрасте, а не закошеным на 2-4 года) выглядел, а вольная борьба в том городе была культом. Некоторые из них, когда "карате разрешили" ушли в единоборство - в карате, в кикбоксинг, в саньда и неплохо выступали.
Посмотри на пиндосов и их занятием легкой атлетикой
Шону, при всём уважении, проиграла весогонка, да и то раздельным решением
