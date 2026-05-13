Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»

Тренер Сен-Пьера обратился к Чимаеву.

Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, обратился к Хамзату Чимаеву.



«Хамзат, приезжай тренироваться со мной. Приезжай в Монреаль. Обещаю: если приедешь, ты не будешь выдыхаться. Привози с собой Царукяна .

Ваша физическая форма будет лучше, чем когда-либо, ударка – лучше, чем когда-либо, работа ног. Обещаю. Если ты приедешь тренироваться со мной, такого, как в бою со Стриклендом , с тобой больше никогда не случится.

Передайте ему это сообщение. Пожалуйста, дайте ему знать, что он желанный гость», – сказал Захаби.

