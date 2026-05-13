Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»

Белал сказал, что хочет побить Стрикленда.

Белал Мухаммад отреагировал на слова Шона Стрикленда в адрес мусульман.

«Даже несмотря на то, что этот клоун принес извинения... Нет, это не раскрутка боя, когда ты затрагиваешь религию.

Когда ты говоришь о религии или семье – это совсем другое. Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью», – сказал Белал.

Ранее Хамзат Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду и потерял титул UFC в среднем весе.

Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»