Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
Белал сказал, что хочет побить Стрикленда.
Белал Мухаммад отреагировал на слова Шона Стрикленда в адрес мусульман.
«Даже несмотря на то, что этот клоун принес извинения... Нет, это не раскрутка боя, когда ты затрагиваешь религию.
Когда ты говоришь о религии или семье – это совсем другое. Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью», – сказал Белал.
Ранее Хамзат Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду и потерял титул UFC в среднем весе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
14 комментариев
Надоели эти упоротые религиознутые...
Клоун здесь только ты беляшик, унылый одеяльщик
Так, поправьте меня если я все правильно понял. Этнический палестинец Белал, который выходит с флагом Палестины, выступает в организации которую поддерживает действующий президент, с чьего согласия и поддержки "вырезано цензурой" его этнических братьев уже который год, и при этом открывает рот на Стрекленда, который якобы на словах задел религию, при при раскрутке боя, за что сам же потом буквально извинился.
Белал американец палестинского происхождения. Называть его палестинцем некорректно. Этническим арабом можно. Стрикленд сейчас кстати за Палестину выступает. А вот от Белала никакой критики США и Трампа не слышно.
Этот Стрикленд ответит за всё, Белал его так отделает (раздельное решение), возможно даже просто уничтожит в клетке (единогласное решение). Американец будет по-настоящему страдать (безударный контроль у сетки или в партере).
Все помнят Мухаммада после боя с Маддаленой, когда он приободрился и решил всем доказать, что не хуже Канело.)
Обниматься, вот и все проливание
А чё там вообще было сказано, что все так шумят до сих пор?
Ноющий х****лёт
Бородатый себя звездой возомнил? Унылое гумно. Ни одного боя не помню, хотя кажется смотрел что-то. Что-то типа Анкалаева.
Такой бой переплюнит Нганну Льюис по унылости
Надейся
