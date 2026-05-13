  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
14

Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»

Белал сказал, что хочет побить Стрикленда.

Белал Мухаммад отреагировал на слова Шона Стрикленда в адрес мусульман.

«Даже несмотря на то, что этот клоун принес извинения... Нет, это не раскрутка боя, когда ты затрагиваешь религию.

Когда ты говоришь о религии или семье – это совсем другое. Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью», – сказал Белал.

Ранее Хамзат Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду и потерял титул UFC в среднем весе.

Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
logoХамзат Чимаев
logoШон Стрикленд
logoUFC
logoMMA
logoБелал Мухаммад
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надоели эти упоротые религиознутые...
Клоун здесь только ты беляшик, унылый одеяльщик
Так, поправьте меня если я все правильно понял. Этнический палестинец Белал, который выходит с флагом Палестины, выступает в организации которую поддерживает действующий президент, с чьего согласия и поддержки "вырезано цензурой" его этнических братьев уже который год, и при этом открывает рот на Стрекленда, который якобы на словах задел религию, при при раскрутке боя, за что сам же потом буквально извинился.
Ответ maxuser
Так, поправьте меня если я все правильно понял. Этнический палестинец Белал, который выходит с флагом Палестины, выступает в организации которую поддерживает действующий президент, с чьего согласия и поддержки "вырезано цензурой" его этнических братьев уже который год, и при этом открывает рот на Стрекленда, который якобы на словах задел религию, при при раскрутке боя, за что сам же потом буквально извинился.
Белал американец палестинского происхождения. Называть его палестинцем некорректно. Этническим арабом можно. Стрикленд сейчас кстати за Палестину выступает. А вот от Белала никакой критики США и Трампа не слышно.
Этот Стрикленд ответит за всё, Белал его так отделает (раздельное решение), возможно даже просто уничтожит в клетке (единогласное решение). Американец будет по-настоящему страдать (безударный контроль у сетки или в партере).
Ответ Kamonte
Этот Стрикленд ответит за всё, Белал его так отделает (раздельное решение), возможно даже просто уничтожит в клетке (единогласное решение). Американец будет по-настоящему страдать (безударный контроль у сетки или в партере).
Аазахаххахахахахахха
Ответ Kamonte
Этот Стрикленд ответит за всё, Белал его так отделает (раздельное решение), возможно даже просто уничтожит в клетке (единогласное решение). Американец будет по-настоящему страдать (безударный контроль у сетки или в партере).
Все помнят Мухаммада после боя с Маддаленой, когда он приободрился и решил всем доказать, что не хуже Канело.)
Обниматься, вот и все проливание
А чё там вообще было сказано, что все так шумят до сих пор?
Бородатый себя звездой возомнил? Унылое гумно. Ни одного боя не помню, хотя кажется смотрел что-то. Что-то типа Анкалаева.
Такой бой переплюнит Нганну Льюис по унылости
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
13 мая, 15:55
Жорж Сен-Пьер: «Решение было правильным, Стрикленд выиграл последний раунд»
13 мая, 13:55
Андрей Корешков: «В Чечне Чимаева многие не поймут. Западло принимать такие высказывания и потом жать руку»
13 мая, 13:21
Рекомендуем
Главные новости
Бывший боец АСА облил соседку кофе и нанес ей несколько ударов. Конфликт начался из-за камеры в подъезде
2 минуты назад
Малыхин – о возобновлении карьеры: «Может, на 84 кг – за четвертым поясом?»
12 минут назад
На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут
сегодня, 10:20Видео
Джина Карано сбросила 45 кг для боя с Рондой Раузи
сегодня, 09:54Фото
О’Мэлли – Яну: «Эй, Петр, как твоя спина, амиго?»
сегодня, 09:19
Конор Макгрегор – самый тестируемый на допинг боец UFC в 2026 году
сегодня, 09:15
UFC Fight Night 276: Аллен – Коста, Уэллмейкер – Диас и другие бои
сегодня, 08:20
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 08:00
Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»
сегодня, 07:51
Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе (New York Post)
сегодня, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем