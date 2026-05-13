Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»

Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда.

Шон Брэди раскритиковал примирение Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда после боя.

«Если ты говоришь о моей маме, моих детях, моей религии – я буду драться с тобой, даже если увижу на парковке. Как Питер Гриффин и петух в «Гриффинах» – они всегда дерутся.

Я понимаю продажу боя, но есть вещи, которые просто нельзя говорить. Я был разочарован. Если уж ты говоришь все эти вещи, ты должен сохранять ту же энергию», – сказал Брэди.

«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева