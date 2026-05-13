  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»
15

Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»

Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда.

Шон Брэди раскритиковал примирение Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда после боя.

«Если ты говоришь о моей маме, моих детях, моей религии – я буду драться с тобой, даже если увижу на парковке. Как Питер Гриффин и петух в «Гриффинах» – они всегда дерутся.

Я понимаю продажу боя, но есть вещи, которые просто нельзя говорить. Я был разочарован. Если уж ты говоришь все эти вещи, ты должен сохранять ту же энергию», – сказал Брэди.

«Хамзат сказал: «Извини меня. Сердце есть, а тело не слушается». Интервью с братом Чимаева

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
logoХамзат Чимаев
logoMMA
logoШон Стрикленд
logoUFC
logoШон Брэди
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нифига сколько людей переживают об отношениях между Чимаевым и Стриклендом, о сказанных ими другу другу словах :)
Ответ Бардо
Нифига сколько людей переживают об отношениях между Чимаевым и Стриклендом, о сказанных ими другу другу словах :)
😂😂😂
Ответ Бардо
Нифига сколько людей переживают об отношениях между Чимаевым и Стриклендом, о сказанных ими другу другу словах :)
Переживают за их отношения больше чем за свои.
Отсылка хорошая
У тебя есть 25 минут, чтобы за деньги кулаками и ногами объяснить человеку, что он не прав. Бей его, бросай, пинай сколько хочешь. Какой прикол ходить вечно набыченым?
Зарабились как мужики, простили друг друга и живут дальше. А кто-то хотел, чтобы они продолжали высирать ту чушь, которая была перед боем.
Вспомнил как они с петухом пол города разнесли пока рыла друг друга чистили 😅
Бой пошумел конечно
Как будто просится реванш
Готов ли Хамзат меньше жрать ради второго боя - вот в чем вопрос
Еще это окружение его с черной икрой и верблюжатиной, ой не к малому весу все это
Ответ Dimas Dimasc
Бой пошумел конечно Как будто просится реванш Готов ли Хамзат меньше жрать ради второго боя - вот в чем вопрос Еще это окружение его с черной икрой и верблюжатиной, ой не к малому весу все это
Мотивация думаю точно будет, а теперь и понимание что нужно делать(не только в бою), а что нет, в том числе убрать подальше от себя Царукяна-едока этого), ну и начинать лагерь с меньшим весом.
Ой да ладно заливать . У американцев сказать что я драл твою мамочку это почти как дружеское приветствие
Там уже все околоUFC высказалось про родителей Хамзата, которую они с Шоном давно решили. Впору им едальники крошить. Шон ему хоть денег принес своим трештоком, о чем сам Хамзат говорил, а эти просто чешут языками
Все просто.
Все эти оскорбления про мамок отлично продали бой.
Остальные завидуют.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
13 мая, 15:55
Жорж Сен-Пьер: «Решение было правильным, Стрикленд выиграл последний раунд»
13 мая, 13:55
Андрей Корешков: «В Чечне Чимаева многие не поймут. Западло принимать такие высказывания и потом жать руку»
13 мая, 13:21
Рекомендуем
Главные новости
Бывший боец АСА облил соседку кофе и нанес ей несколько ударов. Конфликт начался из-за камеры в подъезде
2 минуты назад
Малыхин – о возобновлении карьеры: «Может, на 84 кг – за четвертым поясом?»
12 минут назад
На турнире в Германии боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Тот пролежал без сознания несколько минут
сегодня, 10:20Видео
Джина Карано сбросила 45 кг для боя с Рондой Раузи
сегодня, 09:54Фото
О’Мэлли – Яну: «Эй, Петр, как твоя спина, амиго?»
сегодня, 09:19
Конор Макгрегор – самый тестируемый на допинг боец UFC в 2026 году
сегодня, 09:15
UFC Fight Night 276: Аллен – Коста, Уэллмейкер – Диас и другие бои
сегодня, 08:20
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 08:00
Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»
сегодня, 07:51
Бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя возглавит UFC 329 11 июля. Поединок пройдет в полусреднем весе (New York Post)
сегодня, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем