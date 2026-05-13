Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»

Аспиналл был уверен в победе Хамзата.

Том Аспиналл прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом .

«Если честно, я думал, что Хамзат легко выиграет. Шон хорошо подготовился и показал, что даже Чимаеву можно бросить вызов.

Теперь я хотел бы увидеть реванш», – сказал Аспиналл.

Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду 10 мая и потерял титул UFC в среднем весе.

