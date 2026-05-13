Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
Аспиналл был уверен в победе Хамзата.
Том Аспиналл прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом.
«Если честно, я думал, что Хамзат легко выиграет. Шон хорошо подготовился и показал, что даже Чимаеву можно бросить вызов.
Теперь я хотел бы увидеть реванш», – сказал Аспиналл.
Чимаев проиграл раздельным решением судей Стрикленду 10 мая и потерял титул UFC в среднем весе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
