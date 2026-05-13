Мухаммад Мокаев подерется с Хорхе Калво Мартиной в промоушене Илии Топурии WOW

Мокаев проведет бой против Хорхе Калво Мартина.

Мухаммад Мокаев (15-0) проведет следующий бой против Хорхе Калво Мартина (20-7).

Бой пройдет 6 июня на турнире WOW 31 в Мадриде. WOW – промоушен, совладельцем которого является Илия Топурия.

Мокаев должен был встретиться с Адриано Мораесом на турнире MVP MMA в США, но бой отменили из-за проблем с визой.

Дебютный турнир лиги Джейка Пола – с Нганну, Раузи и Диазом в карде и трансляцией на Netflix