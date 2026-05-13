Жорж Сен-Пьер: «Решение было правильным, Стрикленд выиграл последний раунд»
Жорж Сен-Пьер прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом.
«Это был близкий бой. Победа могла уйти в любую сторону. Я считаю, что решение было правильным, Стрикленд выиграл последний раунд», – сказал Сен-Пьер.
Чимаев проиграл раздельным решением судей Шону Стрикленду 10 мая и потерял титул UFC в среднем весе.
«Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Вставал вопрос об отмене боя». Интервью с братом Чимаева
Источник: MSN
Допустим, а я помню слова Армана: 3/1 ведём. Обидно, конечно.
